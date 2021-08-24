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Происшествия24 августа 2021 8:21

Хозяйственная постройка сгорела утром в Духовщинском районе

В пожаре никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Хозяйственная постройка сгорела утром в Духовщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Хозяйственная постройка сгорела утром в Духовщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:31 24 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. На место происшествия выехали автоцистерны и 6 человек личного состава.

Выяснилось, что в деревне Горки Духовщинского района загорелась хозяйственная постройка. Строение полностью уничтожено. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Ранее нежилое здание загорелось вечером в Демидовском районе. Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие.