Хозяйственная постройка сгорела утром в Духовщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:31 24 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. На место происшествия выехали автоцистерны и 6 человек личного состава.

Выяснилось, что в деревне Горки Духовщинского района загорелась хозяйственная постройка. Строение полностью уничтожено. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Ранее нежилое здание загорелось вечером в Демидовском районе. Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие.