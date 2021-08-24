В Смоленской области ремонт кровли проводят в Ершичской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В регионе продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. На данный момент в ОГБУЗ «Ершичская центральная районная больница» ремонтируют кровлю, сообщили в профильном департаменте.

Программа включает в себя мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту медучреждений, приобретение медицинского оборудования и транспорта для доставки медицинских работников до пациентов и доставки пациентов до медицинских организаций.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области синоптики прогнозируют дождь и туман 24 августа. Температура воздуха поднимется до +22°С.