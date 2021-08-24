132 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 24 августа. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За прошедшие сутки ещё 132 человека получили «ковид-положительный» статус, количество заражённых в регионе достигло цифры 44 604. Статистику заболеваемости публикует департамент здравоохранения по Смоленской области.

Успешно справились с болезнью и выписались 39 342 жителя региона. Погиб от осложнений Covid-19 1451 человек, 4 – за прошедшие сутки.

В Смоленскую область продолжают поступать комплекты вакцины. Первым компонентом привились более 249 тысяч человек, а более 210 тысяч полностью завершили вакцинацию.

С подтверждённым диагнозом в медучреждения госпитализированы 712 смолян. 3 989 человек – на самоизоляции. В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 4984 жителя региона.

Ранее «КП» писала, что ремонт кровли проводят в Ершичской ЦРБ. Работы ведутся в рамках реализации региональной программы.

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