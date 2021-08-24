Смоленскэнерго организовало летний отдых для 58 детей сотрудников. Фото: предоставлено героем публикации.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» проводит планомерную целенаправленную политику в области социальной поддержки работников филиала и их детей, сообщает пресс-служба компании.

Летом 2021 года 58 детей сотрудников филиала смогли отдохнуть в летних спортивно-оздоровительных лагерях Смоленской области на льготных условиях. Работникам компании согласно коллективному договору компенсируется 80% стоимости путевки, а работникам, имеющим 3 и более детей или детей-инвалидов, путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно. На отдых отправлены дети всех сотрудников, которые выразили такое желания.

Дети смоленских энергетиков в этом году отправились в «Прудок», «Смену» и «Салют». На протяжении четырех смен, каждая из которых длится 21 день, ребята занимались спортом, соревновались в интеллектуальных викторинах, участвовали в работе кружков различных направлений.

«Сотрудники и их семьи никогда не остаются без внимания компании. Забота о подрастающем поколении с нашей стороны вполне естественна и необходима – укрепив на свежем воздухе здоровье, дети будут реже болеть, а значит и их родители будут реже брать больничные листы. Мы стараемся, чтобы дети смоленских энергетиков хорошо и с пользой отдохнули перед школой, для этого ежегодно проводится большая работа по оформлению заявок и приобретению путевок», - рассказал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

За последние 5 лет в детских оздоровительных лагерях отдохнули более 420 детей сотрудников. Работа по детскому оздоровлению Смоленскэнерго ведет с момента основания филиала.

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