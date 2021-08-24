В Смоленской области работа по созданию спортивной инфраструктуры ведётся в сельских школах

В Смоленской области ведётся работа по созданию спортивной инфраструктуры в школах. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области активно ведётся работа по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах и малых городах, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

К настоящему времени в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" (нацпроект "Образование") на базе Холмовской средней школы имени Героя Советского Союза П.М. Михайлова Холм-Жирковского района, школы №3 города Сафоново и школы №3 Ельни организованы три спортивных клуба, оснащенных современным спортивным инвентарем. Теперь здесь будут проходить спортивные мероприятия, откроются новые секции.

Кроме того, продолжились работы по обновлению материально-технической базы учебных заведений. В школе №1 города Ярцево, Верхнеднепровской школе №2 и школе №2 Рудни отремонтировали три спортивных зала. Также оснастили спортивным оборудованием и инвентарем две спортплощадки на территории школы №2 города Демидова и школы №10 Рославля.

Благодаря новой спортивной инфраструктуре почти 4,3 тысячи смоленских школьников в новом учебном году смогут заниматься физкультурой и спортом в обновленных спортзалах и на спортплощадках.

– Обозначаю развитие этого направления, как одну из важнейших задач, поскольку наша конечная цель, чтобы у детей и молодежи появилась возможность не просто приобщиться к спорту, а более серьезно заняться физподготовкой, получить профессиональные спортивные навыки, а, главное, вести здоровый образ жизни, – написал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что 5 учителей Смоленской области получили премии за достижения в педагогической деятельности. Ежегодный конкурс прошёл в рамках нацпроекта «Образование».