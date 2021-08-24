На пешеходном мосту вокзала Смоленск железнодорожники установили пандусы. Фото: пресс-служба МЖД.

На железнодорожном вокзале Смоленск реализуется комплексная программа по формированию доступной среды для маломобильных групп населения. Так, железнодорожники оборудовали пешеходный мост вокзала Смоленск пандусами для удобного перемещения колясок и объемных багажных сумок.

В настоящее время вокзал оснащён лифтом для перехода инвалидов-колясочников с платформ на Витебское шоссе, специализированной кассой с заниженным окном, для слабовидящих пассажиров в навигации вокзала имеются информационные таблички со шрифтом Брайля. В 2020 году для людей с ограниченными возможностями передвижения переоборудована санитарная комната на первом этаже здания вокзала. Также в зале ожидания запланирована установка для них новых сидений.

Справка

С начала года обновленной инфраструктурой вокзала Смоленск воспользовались 730 маломобильных пассажиров. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Вокзал Смоленска входит в перечень вокзалов Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», на которых предоставляются услуги сопровождения маломобильных пассажиров. Маломобильные пассажиры могут оперативно получить помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзала, при посадке в поезд и высадке из вагона.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Более подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД»