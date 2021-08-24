Более 600 смолян подали заявку на переобучение в рамках проекта «Демография» в 2021 году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На территории региона продолжается переобучение граждан в рамках реализации нацпроекта «Демография». Воспользоваться возможностью освоить новую профессию или повысить квалификацию смогут около 900 жителей Смоленской области.

Перечень лиц, которые могут пройти переобучение, значительно расширился, сообщили в пресс-службе областной администрации. На данный момент в него входят граждане в возрасте 50 лет и старше, безработные и ищущие работу, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Слушателям представлено около 170 образовательных программ, пройти обучение можно как в очном, так и в дистанционном формате. Для этого необходимо подать заявку на портале «Работа в России». Занятия организуют федеральные операторы, определенные постановлением Правительства Российской Федерации.

В Смоленской области в августе-октябре проводится обучение в Смоленском филиале РАНХиГС (направления «Графический дизайн», «Дизайн интерьера», «Специалист по охране труда», «Менеджмент и экономика», «Управление персоналом», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Охранник»), Смоленской областной технологической академии («Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Электромонтаж»), Смоленском строительном колледже («Туризм», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой») и др.

На данный момент поступили заявки от 613 смолян, переобучение начали 118 человек. В пресс-службе областной администрации отмечают, что большинство из них – граждане старшего возраста. Полностью завершили обучение и приступили к работе 64 жителя региона.

Ранее «КП» писала, что более двух тысяч абитуриентов зачислено в смоленские вузы. В администрации Смоленской области подвели промежуточные итоги приемной кампании 2021/2022 учебного года.