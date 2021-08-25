Благоустройство 44 дворовых и 16 общественных территорий завершено в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленской области продолжается реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день благоустройство 44 дворовых и 16 общественных территорий полностью завершено, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проект направлен на повышение качества городской среды и увеличение доли граждан, участвующих в решении вопросов благоустройства.

В 2021 году на реализацию проекта было выделено около 290 млн рублей из бюджетов всех уровней. За счёт этих средств в 31 муниципальном образовании проводится ремонт 74 дворов и 38 общественных пространств – детских и спортивных площадок, площадей, парков, скверов, пешеходных дорожек.

– Хотелось бы отметить положительный опыт реализации проекта, где благоустройство было проведено наиболее оперативно – в Демидове полностью отремонтированы 3 дворовые территории, в поселке Верхнеднепровский – 4. Кроме этого, в Голынках (Руднянский район) благоустроена площадка отдыха, в селе Угра завершен ремонт площади Ленина, в Озерном (Духовщинский район) обустроена парковая территория по улице Кольцевая, а в Духовщине установлена детская спортивно-игровая площадка на улице Максима Горького, – отметил губернатор Алексей Островский.

В числе отстающих по количеству благоустроенных территорий – Гагарин, Вязьма и Сычевка. На данный момент никаких рисков срыва проекта нет, сообщили в департаменте по строительству и ЖКХ. Глава региона поручил представителям профильного департамента и руководителям муниципалитетов усилить контроль за качеством и сроками работ на данных объектах.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области работа по созданию спортивной инфраструктуры ведётся в сельских школах. Ремонт спортзалов и оснащение школ необходимым инвентарем проводится в рамках нацпроекта «Образование».