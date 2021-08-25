Минометную мину и ручную гранату обезвредили под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в лесу возле деревни Маркаты Кардымовского района обнаружили ручную гранату РГД-33. Находку уничтожили установленным порядком.

В лесу на 8 км автодороги «Ярцево-Капыревщина» был найден ещё один предмет времён ВОВ – минометная мина калибра 82 мм. Она также была обезврежена специалистами «Пожарно-спасательного центра».

Ранее 14 артиллерийских снарядов обнаружили в Ельнинском районе. Опасные находки были обезврежены.