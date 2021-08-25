Более 250 тысяч пачек сигарет ввезли в Краснинский район под видом газовых плит. Фото: пресс-служба Смоленской таможни.

Смоленские таможенники остановили грузовик с товаром в районе деревни Красная Горка. Водитель предоставил сопроводительные документы, согласно которым из Бреста в адрес московской фирмы перевозились бытовые газовые плиты.

Сотрудники таможни провели дополнительный осмотр автомобиля, в ходе которого выяснилось, что в грузовике также находились коробки с более чем 250 тысячами пачек белорусских сигарет без акцизных марок. Документы на их транспортировку водитель не предоставил.

В пресс-службе таможни сообщили, что решение в отношении товаров будет принято после всех проверок в соответствии с действующим законодательством.

Ранее смолянин не смог покинуть страну из-за долга в размере миллиона рублей. Судебным приставам пришлось запретить нарушителю выезд за границу.