Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 25 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации смоленского ЦГМС, 25 августа в Смоленской области будет облачно, с прояснениями. Утром возможен слабый туман, а днём пройдут небольшие дожди, местами умеренные. Ветер восточных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха по области днём +15°С...+17°С.

В Смоленске днём +14°С...+19°С.

Атмосферное давление будет падать.

Ранее «КП» писала, что благоустройство 44 дворовых и 16 общественных территорий завершено в Смоленской области. В областной администрации назвали промежуточные результаты регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».