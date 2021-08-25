136 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 25 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации профильного департамента, за последние сутки коронавирусом заразились ещё 136 человек. С начала пандемии число заболевших составляет 44 740. Выздоровели 39 556 смолян.

За прошедшие сутки умерли 6 человек. Всего от осложнений COVID-19 погибли 1457 жителей региона.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением – 4970 человек. С подтверждённым диагнозом в медучреждения госпитализированы 708 смолян. 3 977 человек находятся в режиме самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что более двух тысяч абитуриентов уже зачислено в смоленские вузы. Новый учебный год начнётся в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.