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Общество25 августа 2021 12:59

Почти 40 млн рублей выделили на оснащение смоленских школ музыкальными инструментами

Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» продолжается
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Почти 40 млн рублей выделили на оснащение смоленских школ музыкальными инструментами. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Почти 40 млн рублей выделили на оснащение смоленских школ музыкальными инструментами. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2021 году в мероприятиях по реализации регпроекта «Культурная среда» принимают участие 8 образовательных учреждений в сфере культуры Смоленской области. На оснащение школ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами выделили почти 40 млн рублей из бюджетов всех уровней, рассказали в пресс-службе областной администрации.

В частности, для детской школы искусств в Вязьме приобрели 6 пианино, 7 баянов и 6 скрипок, 8 синтезаторов, а также барабанную установку, гусли клавишные, балалайку и флейту. Кроме того, в школе появились интерактивная панель, мультимедийный стенд, звуковое оборудование, мобильный лестничный гусеничный подъемник для граждан с ограниченными возможностями здоровья и другое. Также для более глубокого и интересного изучения «Сольфеджио» в школу закупили ноутбуки. На эти цели потратили более 6 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

– Одним из важнейших направлений деятельности администрации региона является расширение возможностей для детей и подростков в части получения услуг в сфере дополнительного образования и, как следствие, – развитие их творческого потенциала. В данной работе мы уделяем особое внимание не только модернизации образовательных организаций, ремонту помещений, но и приобретению нового оборудования для музыкальных школ и школ искусств. Безусловно, это стало возможным благодаря тем беспрецедентным средствам, которые выделяются в рамках национальных проектов, инициированных Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, – отметил губернатор Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске Заднепровский филиал МФЦ откроется в 2022 году. Строительство центра начнётся в ближайшее время.