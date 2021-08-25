Почти 40 млн рублей выделили на оснащение смоленских школ музыкальными инструментами. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2021 году в мероприятиях по реализации регпроекта «Культурная среда» принимают участие 8 образовательных учреждений в сфере культуры Смоленской области. На оснащение школ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами выделили почти 40 млн рублей из бюджетов всех уровней, рассказали в пресс-службе областной администрации.

В частности, для детской школы искусств в Вязьме приобрели 6 пианино, 7 баянов и 6 скрипок, 8 синтезаторов, а также барабанную установку, гусли клавишные, балалайку и флейту. Кроме того, в школе появились интерактивная панель, мультимедийный стенд, звуковое оборудование, мобильный лестничный гусеничный подъемник для граждан с ограниченными возможностями здоровья и другое. Также для более глубокого и интересного изучения «Сольфеджио» в школу закупили ноутбуки. На эти цели потратили более 6 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

– Одним из важнейших направлений деятельности администрации региона является расширение возможностей для детей и подростков в части получения услуг в сфере дополнительного образования и, как следствие, – развитие их творческого потенциала. В данной работе мы уделяем особое внимание не только модернизации образовательных организаций, ремонту помещений, но и приобретению нового оборудования для музыкальных школ и школ искусств. Безусловно, это стало возможным благодаря тем беспрецедентным средствам, которые выделяются в рамках национальных проектов, инициированных Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, – отметил губернатор Алексей Островский.

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