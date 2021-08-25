В Смоленск прилетит Феникс

Кинофестиваль пройдёт с 25-го по 29 сентября на площадке кинотеатра «Современник». Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Фестиваль любим и ожидаем смолянами - доказательство тому - полные залы как при кинопоказах, так и во время творческих встреч со знаменитыми артистами.

Из-за ограничений, которые продолжают действовать в нашем регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, смоляне задаются вопросом: планируется ли организация кинофестиваля в этом году?

Фестиваль состоится, но с учётом соблюдения всех санэпидтребований. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. По его словам, уже известны даты будущего кинофорума - он пройдёт с 25-го по 29 сентября на площадке кинотеатра «Современник» и будет приурочен к 78-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков. Это и определит его тематику - в нынешнем году в программу фестиваля включены новые фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне.

Алексей Островский не стал раскрывать всех секретов организации будущего мероприятия, отметив лишь, что его бессменным президентом по-прежнему остаётся народный артист России Всеволод Николаевич Шиловский.

«А значит, впереди у нас знакомство с уникальными в своём роде и талантливыми работами кинематографистов - актёров, сценаристов, операторов, реализовавших себя в режиссёрской профессии, и творческие встречи со звёздами советского и российского кинематографа», - рассказал о предстоящем мероприятии Алексей Островский.

Кстати, за13 лет «Золотой Феникс» посетили свыше 140 тысяч зрителей, на его площадках было показано более 350 картин, вручено 140 наград и призов, заложены именные «звёзды» выдающихся киномастеров - Марлена Хуциева, Станислава Говорухина, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Василия Ланового, Веры Глаголевой, Валентина Гафта, Татьяны Догилевой, Сергея Соловьёва и других актёров и режиссёров.

Ирина АЛЕКСЕЕВА