Смоляне получили на форму и тетради

Фото: Администрация Смоленской области.

15 июля по всей стране на основании Указа Президента Владимира Путина от родителей школьников начали принимать заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет. Таким образом, по инициативе главы государства российские семьи получают материальную поддержку, которую смогут направить на сборы детей в школу.

Многие уже воспользовались этой возможностью и успели приобрести к учебному году необходимые школьные принадлежности, кто-то только собирается обратиться за деньгами. Время ещё есть. Напомним, что подать заявление на выплату можно до 1 ноября на портале «Госуслуги» или в клиентских службах Пенсионного фонда по месту проживания.

О том, как в регионе организован приём заявлений и перечисление президентских выплат на школьников, губернатор Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях.

По словам главы региона, в целом по области пособие смогут получить родители более 120,5 тысячи детей, в том числе 45 ребят старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают обучаться в школе.

По данным на 19 августа, в регионе принято более 87 тысяч заявлений на предоставление пособия в отношении 113 тысяч детей. «По большинству из них (99%) выплата уже произведена», - отметил глава региона.

Алексей Островский выразил признательность коллективу регионального отделения Пенсионного фонда и социальному блоку администрации региона за качественную организацию работы.

«Совместно с руководством ПФР держим этот вопрос на особом контроле, чтобы обработка заявлений и зачисление выплат «на школьников» производились своевременно. Ведь для большинства семей принципиально важно получить эти деньги именно в преддверии Дня знаний, чтобы купить детям всё необходимое», - подчеркнул губернатор.