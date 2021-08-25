Переезд 290 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 27 августа на время ремонта

Фото: пресс-служба МЖД.

27 августа на 5 часов (с 11:00 до 16:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 290 км, расположенный в районе улицы Советской села Издешково Сафоновского района Смоленской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Обращаем внимание, что ближайшие альтернативные маршруты для пересечения железной дороги находятся в 10 километрах: остановочный пункт Алферово (переезд 280 км) и остановочный пункт 300 км.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.