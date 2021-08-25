В Смоленске улицу Октябрьской Революции вымостят брусчаткой. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На проезжей части от площади Ленина до улицы Дзержинского началась укладка брусчатки. Вместо старого асфальта на участке появится тротуарная плитка, рассказали в пресс-службе городской администрации. Ранее на объекте обновили подземные коммуникации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

К настоящему времени в центре города завершили капитальный ремонт на улицах Пржевальского, Коненкова, Кирилла и Мефодия, Карла Маркса и на площади Ленина.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске Заднепровский филиал МФЦ откроется в 2022 году. Строительство центра начнётся в ближайшее время.