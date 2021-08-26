Квартира сгорела ночью в Дорогобужском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в поселке Верхнеднепровский поступило спасателям в 01:14 26 августа. На место происшествия выехали две автоцистерны и 8 человек личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По прибытии выяснилось, что на улице Комсомольская произошло возгорание в одной из квартир. Огонь удалось потушить, в пожаре есть пострадавший, вероятно, хозяин квартиры. Помещение выгорело по всей площади, причина устанавливается.

Ранее «КП» писала, что минометную мину и ручную гранату обезвредили под Смоленском. Взрывоопасные предметы нашли в Кардымовском и Ярцевском районах.