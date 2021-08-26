До 5 лет тюрьмы грозит жителю Рославля за убийство собаки. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Напомним, ранее в соцсетях смоляне искали хозяев для молодой собаки, прибившейся к жителям деревни Крапивенская. Найти дом животному не удалось – 29-летний мужчина до смерти избил собаку железной трубой. По словам местных жителей, это произошло на глазах у малолетних детей.

Смоляне обратились в полицию в надежде, что поступок не останется безнаказанным. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили место захоронения собаки. Труп эксгумирован и направлен на патологоанатомическое исследование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Ведётся следствие.

Ранее «КП» писала, что уголовное дело возбудили в отношении смолянина, оскорбившего прокурора во время суда. Расследование продолжается.