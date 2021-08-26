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Происшествия26 августа 2021 8:39

В Смоленске автомобиль Renault сбил светофор

В ДТП никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске автомобиль Renault сбил светофор. Фото: паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

В Смоленске автомобиль Renault сбил светофор. Фото: паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

Авария на пересечении улиц 25 Сентября и Попова произошла около 22:00 в среду, 25 августа. Информацией о происшествии поделились смоляне в соцсетях.

Фото: паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

Фото: паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

По словам очевидцев, водитель другой легковушки не уступил дорогу Renault, в результате чего автомобили столкнулись. Renault отлетел в сторону и сбил светофор. Машины получили сильные механические повреждения. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

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