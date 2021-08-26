Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 8:46

Авиационную бомбу нашли под Смоленском

Опасная находка обезврежена
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авиационную бомбу нашли под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авиационную бомбу нашли под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в Новодугинском районе был обнаружен взрывоопасный предмет, сохранившийся со времён ВОВ. О находке сообщили жители деревни Рябинки.

Авиационная бомба ФАБ-100 была изъята и обезврежена специалистами СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Ранее минометную мину и ручную гранату обезвредили под Смоленском. Взрывоопасные предметы нашли в Кардымовском и Ярцевском районах.