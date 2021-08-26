Гроза и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 26 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 августа синоптики прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями. По информации смоленского ЦГМС, в регионе пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Во время грозы порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, днём будет слабо расти.

Ранее «КП» писала, что до 5 лет тюрьмы грозит жителю Рославля за убийство собаки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.