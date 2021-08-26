Смоленские энергетики получили значки ГТО, успешно сдав нормативы комплекса

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

В августе 2021 года шесть сотрудников филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба компании.

Золотые значки ГТО вручены старшему мастеру Валерию Боровикову Сафоновского района электрических сетей, начальнику центрального участка службы линий электропередач Сергею Вакулко, ведущему инженеру службы производственного контроля Владимиру Балочкину, инженеру группы эксплуатации информационных технологий Татьяне Бобковой. Серебряные значки ГТО получили инженер производственно-технической группы Сафоновского РЭС Елена Кожемякина и инженер отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Елена Боровикова.

Все тестовые испытания проводились согласно нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и включали 5-8 обязательных и по выбору дисциплин для мужчин и женщин по возрастным группам: кросс по пересеченной местности, подтягивание из виса лежа, сгибание и разгибание рук, подъем туловища из положения лежа, рывок гири, плавание, метание спортивного снаряда весом 700 граммов, прыжок в длину с места. Правильность выполнения испытаний оценивали профессиональные судьи. Награды вручал директор ДЮСШ г. Сафоново Павел Антропов.

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

«Ежедневная работа энергетиков связана с большой ответственностью, высоким физическим и психологическим напряжением. Восстанавливаться после трудовых будней помогает активный отдых и спорт. Руководство филиала и профсоюз всегда поддерживает сотрудников в спортивных начинаниях. Создание условий для поддержания физической формы – важный аспект корпоративной жизни», - рассказали в компаиии.

«Предложение коллегам сдать нормы ГТО было воспринято с энтузиазмом. Считаю возвращение к этой традиции отличной идеей. Сам также успешно сдал норматив, почувствовал ностальгию, получив знак ГТО. В филиале уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом. Профсоюзный комитет филиала старается создать условия для того, чтобы работники филиала могли больше посещать бассейны и спортивные комплексы», - прокомментировал председатель профкома цеховой организации «Центральные электрические сети» Валерий Боровиков.

Знак отличия ГТО - это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни, добавили в пресс-службе.

Реклама.