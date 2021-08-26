136 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 26 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным профильного департамента, за последние сутки ещё 136 человек получили «ковид-положительный» статус. Количество заражённых в регионе достигло 44 876. Успешно справились с болезнью 39 790 смолян.

6 человек погибли от Covid-19. В общей сложности 1463 летальных случая зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии.

С подтвержденным коронавирусом в стационаре лежат 629 человек. На самоизоляции находятся 3 937 смолян.

Привиты первым компонентом более 251 505 человек. Завершили вакцинацию – более 216 952 человек. В первую очередь врачи советуют вакцинироваться людям старше 65 лет, пациентам с сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые относятся к группам риска и тяжелее всего переносят заболевание, напомнили в депздраве.

Ранее «КП» писала, что гроза и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 26 августа. Согласно прогнозам, дожди будут идти до конца недели.