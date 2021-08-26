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Происшествия26 августа 2021 11:01

В Смоленске пожилая женщина выпала из окна областной больницы

Пациентка разбилась насмерть
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пожилая женщина выпала из окна областной больницы. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В Смоленске пожилая женщина выпала из окна областной больницы. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Пациентка Смоленской областной клинической больницы выпала из окна одного из корпусов, сообщают смоленские СМИ. По словам очевидцев, женщина выпрыгнула с 7 этажа и разбилась насмерть. Трагедия произошла около 17:30 24 августа.

Врачи пытались спасти жизнь смолянке, но травмы оказались слишком серьезными. Что послужило причиной такого поступка пока неизвестно. О происшествии уже сообщили в правоохранительные органы.

Ранее «КП» писала, что квартира сгорела ночью в Дорогобужском районе. Есть пострадавший.