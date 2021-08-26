Железнодорожники напомнят школьникам правила безопасности в начале нового учебного года. Фото: пресс-служба МЖД.

На Московской железной дороге с 1 по 30 сентября пройдет акция «Безопасная железная дорога». Мероприятие организовано совместно с сотрудниками транспортной полиции в начале нового учебного года, когда дети выходят с длительных летних каникул. Главная цель – напомнить подрастающему поколению, а также взрослым правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах, где часто фиксируются нарушения правил перехода через пути. О том, как необходимо вести себя на железнодорожной инфраструктуре, опасности «зацепинга» специалисты МЖД напомнят детям в школах. При этом особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой. С начала года проведено более 1700 подобных бесед.

Помимо информационной работы, на Московской железной дороге в рамках деятельности по профилактике травматизма среди граждан постоянно осуществляется ремонт инфраструктуры. Так, в текущем году в зоне движения поездов отремонтировано 215 пешеходных переходов, 1,2 км ограждений вдоль железнодорожного полотна, установлено 800 предупреждающих знаков и плакатов на платформах, пешеходных переходах, станциях и перегонах.

Кроме того, в течение года специальные занятия, в ходе которых отрабатывается алгоритм действий на станциях с большим пассажиропотоком, организуются с локомотивными бригадами. В ходе таких «уроков» особое внимание обращено на безопасность при посадке-высадке пассажиров, проследовании мест массового прохода людей через железнодорожные пути, подаче звуковых сигналов большой громкости в условиях плохой видимости.

Московская железная дорога обращается к педагогам и родителям, чьи дети по дороге в школу проходят возле железной дороги с предложением подключиться к акции «Безопасная железная дорога». При подготовке к новому учебному году следует отработать безопасный маршрут движения «Дом-Школа-Дом». Пройдите его вместе с ребенком, вспомните основные правила безопасности. Они сводятся к переходу пути только в специально оборудованных местах без отвлечения на гаджеты и прослушивания музыки.

Кроме того, просим граждан не оставаться безучастными к беспечному поведению подростков, увлеченных «зацепингом». Если вы увидели молодых людей на крышах или автосцепках поездов, сообщите о данном факте сотруднику полиции или локомотивной бригаде.