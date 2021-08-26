Смоленскэнерго предоставило 610 кВт мощности предприятию на Смоленщине

Предоставлено Смоленскэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» завершили технологическое присоединение электрооборудования и освещения производственной базы ООО «Элит Металл» (литейное производство) в Руднянском районе области, сообщает пресс-служба компании.

Предприятие занимается производством прочих готовых металлических изделий, обработкой металлов и нанесением покрытий на них, обработкой металлических изделий. Максимальная мощность объекта составила 610 кВт.

В рамках договора специалисты филиала построили 250 метров воздушной линии 10 кВ, установили РЛР (линейный разъединитель рубящего типа) и две комплектные трансформаторные подстанции по 400 кВА.

«Создание благоприятных условий для подключения энергоемких промышленных и сельскохозяйственных предприятий – одно из приоритетных направлений деятельности филиала. Надежное и качественное энергоснабжение предприятий способствует экономическому развитию региона и увеличению количества новых рабочих мест для жителей области», - отметили в пресс-службе.

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