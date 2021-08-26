Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2021 14:57

Тело погибшего в пожаре смолянина обнаружили в сгоревшей квартире

Появились подробности пожара в Дорогобужском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тело погибшего в пожаре смолянина обнаружили в сгоревшей квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Тело погибшего в пожаре смолянина обнаружили в сгоревшей квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл ночью 26 августа в посёлке Верхнеднепровский. В одном из домов по улице Комсомольская загорелась квартира на первом этаже. Соседи, заметившие огонь, вызвали пожарных.

На место происшествия выехали две автоцистерны и 8 спасателей. Квартира являлась нежилой, но при ликвидации огня пожарные обнаружили тело человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Личность погибшего, пол, возраст и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.

Ранее пожар в квартире на улице Крупской произошел ночью в Смоленске. Причину возгорания устанавливают специалисты.