В Смоленске полицейские изъяли партию немаркированных сигарет стоимостью 7 млн рублей. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В Заднепровском районе сотрудники ДПС обратили внимание на микроавтобус, который при виде патрульной автомашины резко свернул на АЗС. Полицейские приняли решение остановить водителя, проверить документы и осмотреть автомобиль.

В ходе проверки в салоне микроавтобуса были обнаружены коробки с немаркированной табачной продукцией, рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Автомобиль сопроводили в отдел полиции и поместили на стоянку. Груз был изъят.

Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

На допросе 38-летний водитель пояснил, что приобрёл 3250 блоков немаркированных сигарет и вёз их в город на продажу. Общая стоимость изъятого товара составила 7 миллионов рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

– Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – добавили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

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