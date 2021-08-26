В Смоленске движение транспорта по Карачаевскому переулку ограничат 31 августа. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта будет ограничено в районе домов 4 – 6 по Карачаевскому переулку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу перекроют из-за строительства наружных инженерных систем канализации, водоснабжения и газоснабжения. Работы будут проходить с 31 августа по 20 сентября.

Ранее в Смоленске полицейские изъяли партию немаркированных сигарет стоимостью 7 млн рублей. Водитель вёз на продажу 3250 блоков табачной продукции.