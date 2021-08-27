Рабочие похитили с мебельного предприятия в Смоленске материалы на сумму 2,5 млн рублей. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Представитель смоленской мебельной фабрики обратился в полицию с заявлением о краже расходных материалов и мебели с территории предприятия.

Сотрудники уголовного розыска приехали на место происшествия, изучили записи с видеокамер, опросили возможных свидетелей.

В результате было установлено, что шестеро мужчин от 25 до 47 лет в течение года похищали расходные материалы (скотч, стрейч-пленку) и готовую продукцию. Они прятали украденное в мебельные изделия, а при транспортировке товара забирали материалы. Сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по Смоленской области задержали подозреваемых. У злоумышленников изъяли более 80 коробок со скотчем и стрейч-пленкой, 5 стеллажей, 1 шкаф и подставки для обуви.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». На данный момент ведётся следствие, устанавливаются соучастники преступления.

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