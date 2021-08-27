Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 27 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя завершится для смолян кратковременными дождями и сильным ветром, сообщили в смоленском ЦГМС. Местами в Смоленской области возможны грозы. Ветер юго-восточный, 4,9 м/с, при грозе порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: +19°C…+24°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.

Согласно прогнозам, дожди ожидаются и в субботу, 28 августа. Возможны грозы. Однако в воскресенье погода улучшится, температура воздуха поднимется до +21°C, в регионе будет облачно с прояснениями.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта по Карачаевскому переулку ограничат 31 августа. Улицу перекроют на три недели.