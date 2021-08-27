Смолянин Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Фото: личная страница Ильи Иванюк в соцсетях.

28-летний уроженец посёлка Красный Смоленской области стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Швейцарии. Он преодолел планку на высоте 2 метра 30 сантиметров. Серебряный и бронзовый призеры преодолели высоту 2,27.

– Никаких грандиозных задач я перед собой не ставил, просто начал с первой начальной высоты и ничего не пропускал, соревнования были под музыку и мы с ребятами просто получали удовольствие и наслаждались прыжками, – поделился победитель соревнований.

Илья является Мастером спорта России международного класса по легкой атлетике, чемпионом Европы среди молодёжи 2015 года и серебряным призёром чемпионатов России 2017 и 2018 годов. С 2013 года спортсмен представляет смоленский клуб ЦСКА.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области работа по созданию спортивной инфраструктуры ведётся в сельских школах. Ремонт спортзалов и оснащение школ необходимым инвентарем проводится в рамках нацпроекта «Образование».