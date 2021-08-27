Трактор ТДТ-55 сгорел в лесу Демидовского района. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В четверг, 26 августа, около 18:00 пожарным поступила информация о возгорании в Демидовском районе. На место происшествия выехали автоцистерна и 3 человека личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По прибытии выяснилось, что недалеко от деревни Сенино загорелся гусеничный трактор ТДТ-55. Днем рабочие оставили его в лесу, а когда вернулись в 17 часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена огнём.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Спасатели оперативно прибыли на вызов и потушили трактор, однако кабина и моторный отсек полностью выгорели. Что стало причиной пожара – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается специалистами.

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