133 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 27 августа

133 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 27 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки ещё 133 жителя региона заразились Covid-19. Общее число заболевших составляет 45 009. Актуальную информацию опубликовал департамент здравоохранения по Смоленской области.

С начала пандемии выздоровели 40 051 человек, 1 470 – не справились с болезнью. За прошедшие сутки погибли 7 смолян.

В медучреждения с подтвержденным диагнозом госпитализированы 633 человека. С подозрением на Covid-19 – 318. Всего 3 959 смолян находятся в режиме самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева посетила Смоленск. Политик поделилась своим впечатлением о городе, а также рассказала, что нужно для эффективного управления.