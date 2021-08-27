Две смоленских компании вошли в число победителей Всероссийской премии «Экспортер года». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Две смоленских компании признаны лучшими экспортёрами в Центральном федеральном округе, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Единая окружная конкурсная комиссия определила 14 победителей, в числе которых оказались и смоленские предприятия. Они одержали победу в двух номинациях: «Трейдером года» стала компания «Точные поставки», а «Экспортером года в сфере высоких технологий» – компания «Лазертаг».

Глава региона отметил, что предприятия области активно экспортируют зерновые и масличные культуры. В частности, экспорт зерна увеличился на 137% за первый квартал 2021 года. Он стабильно растёт на протяжении последних 8 лет.

Ключевым внешнеторговым партнером Смоленщины является Республика Беларусь, но география налаживания деловых связей за рубежом достаточно широкая. К примеру, компания «Лазертаг» продает свои разработки в 83 страны. Это значит, что продукция Смоленской области становится все более востребованной, во многом благодаря ее высокому качеству и инновационным разработкам.

Ранее «КП» писала, что смолянин Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Спортсмен преодолел планку на высоте 2 метра 30 сантиметров.