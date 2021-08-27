Смоленская строительная компания обвиняется в краже 90 млн рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В прокуратуре Смоленской области завершилось расследование уголовного дела в отношении директора и главного энергетика смоленской строительной компании. Они обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2013 году директор и главный энергетик создали подконтрольную им сетевую организацию, с помощью которой они совершили ряд хищений имущества «Смоленскэнерго» и другой строительной компании.

Ущерб составил почти 90 миллионов рублей. На данный момент заместитель прокурора области направил обвинительное заключение в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что две смоленских компании вошли в число победителей Всероссийской премии «Экспортер года». Смоляне одержали победу в двух номинациях.