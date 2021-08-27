Смоляне отсудили компенсацию за отсутсвие горячей воды 45 дней на улице Кутузова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с длительным отсутствием горячего водоснабжения жители улицы Кутузова обратились в Заднепровский районный суд с иском к МУП «Смоленсктеплосеть». Они потребовали выплатить компенсацию за нравственные страдания и дискомфорт, указав, что ответчик отключил горячую воду на 45 дней, нарушая допустимые нормы. От компенсации морального вреда муниципальное предприятие уклонилось, но отсутствие вины не доказало.

Как сообщили в пресс-службе Заднепровского районного суда, требования смолян были частично удовлетворены. Суд обязал предприятие выплатить каждому истцу компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 500 рублей и в возмещение судебных расходов 500 рублей.

Ранее «КП» писала, что смоленская строительная компания обвиняется в краже 90 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.