В Смоленске депутаты горсовета продолжают работу по увековечению памяти выдающихся земляков. Фото: Смоленской городской Совет.

- Смоляне и гости нашего города будут знать, по каким адресам жили наши выдающиеся земляки. Мы продолжаем эту работу, и на очередной сессии депутаты рассмотрели предложения об увековечении памяти Юрия Михайловича Чугуева и Фёдора Павловича Кирилко, - сообщила спикер Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Напомним, Юрий Михайлович Чугуев, в 2017 году посмертно удостоенный звания Почётный гражданин города Смоленска за выдающиеся заслуги в развитии виноградарства в нашем регионе и уникальную селекционную работу по возделыванию южных плодовых культур и винограда в северных регионах России, с 1984 по 2015-й жил в доме 13 по улице Октябрьской Революции. Фёдор Павлович Кирилко, получивший высшую городскую награду в 2009 году за вклад в развитие банковского дела на Смоленщине, организацию работы по кредитованию и финансированию предприятий и реформирование банковской системы, с 1999 по 2018 год – в доме 22а по улице Твардовского.

Также сегодня депутаты проголосовали за присвоение звания «Почётный гражданин города Смоленска» заслуженному машиностроителю Российской Федерации Николаю Григорьевичу Антонову и поддержали предложение наградить трёх жителей знаками «За заслуги перед городом Смоленском».