Дожди и возможно грозы пройдут в Смоленской области 28 августа

В пятницу в регионе ожидается ухудшение погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Днем местами возможна гроза, а утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман. Ветер подует восточной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +20°C…+22°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.

«Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше», - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

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