Смоляне из аварийных домов получат новое жилье

Смоленский городской Совет рассмотрел 15 проектов решений о предоставлении нового жилья проживающим в аварийных домах смолянам. Фото: Смоленский городской Совет.

На сессии, которая состоялась 27 августа, Смоленский городской Совет рассмотрел 15 проектов решений о предоставлении нового жилья проживающим в аварийных домах смолянам.

- Депутаты поддержали проекты решений, предусматривающие предоставление смолянам квартир в новом доме по улице Звёздной в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, действующей в Смоленске с 2019 по 2025 годы. Расселяются аварийные дома по улицам 1-я Северная, Энгельса, 3-я линия Красноармейской Слободы и по Мало-Штабному переулку, - сообщила спикер горсовета Виктория Макарова.

Новые квартиры не уступают по площади старым и приобретались для улучшения жилищных условий смолян за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

- Предоставляемое гражданам в рамках переселения жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах города Смоленска, - уточнил начальник управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Валерий Тарасиков.