Смертельное ДТП с ВАЗом и BMW произошло в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла 29 августа в Починке. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на место происшествия выехали автоцистерна и 3 спасателя. По прибытии выяснилось, что на улице Кирова столкнулись ВАЗ и BMW.

Водитель отечественной легковушки не пропустил иномарку на повороте, в результате чего произошло столкновение. От сильного удара виновник ДТП скончался на месте, а его пассажирка была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Второму участнику аварии также оказали медицинскую помощь.

Ранее «КП» писала, что смоленская строительная компания обвиняется в краже 90 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.