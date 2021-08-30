В Смоленске трое неизвестных избили и ограбили женщину. Фото: паблик «Чёрный список, Смоленск» в соцсетях.

Инцидент произошёл 28 августа на улице Островского, рассказал неравнодушный местный житель в соцсетях.

Мужчина возвращался домой с работы и увидел женщину, сидящую на земле. Когда он подошёл, чтобы оказать помощь, пострадавшая рассказала, что ее избили.

– По её словам, её избили трое парней, говорит, что сильно болит спина. В сумке были деньги, их вытащили, – написал смолянин.

Мужчина вызвал скорую, пострадавшую забрали в больницу.

Ранее смертельное ДТП с ВАЗом и BMW произошло в Смоленской области. Виновник аварии скончался на месте.