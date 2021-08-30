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Общество30 августа 2021 8:20

Горячую воду отключат на 11 улицах Смоленска 30 августа

«Квадра» проведет капитальный ремонт теплосетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Горячую воду отключат на 11 улицах Смоленска 30 августа.

Горячую воду отключат на 11 улицах Смоленска 30 августа.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жители 11 улиц Смоленска останутся без горячей воды на две недели. ПАО «Квадра» проведёт капитальный ремонт теплосетей и гидравлические испытания на ремонтируемом участке. Работы будут проходить с 30 августа по 13 сентября, сообщили в пресс-службе филиала.

Горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Ленина, 22-26 чет, 29/24, 30-34 чет, 33, 38;

Рабочий пер., 2;

ул. Реввоенсовета, 20, 22, 26б;

ул. Исаковского, 18, 20, 26, 28;

ул. Фурманова, 43, 45;

ул. Нахимсона, 16;

ул. Чаплина, 3, 7/20;

ул. 8 Марта, 17;

ул. Энгельса, 16, 22, 23б;

ул. Твардовского, 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27;

ул. Маршала Жукова, 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27.

Ранее смоляне отсудили компенсацию за отсутствие горячей воды 45 дней. Суд частично удовлетворил их требования.