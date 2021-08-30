В Смоленске автомобиль Hyundai Solaris сгорел утром на улице Рыленкова. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 04:57 30 августа. На место происшествия выехали автоцистерна ПСЧ №7 и 4 человека личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По прибытии выяснилось, что на улице Рыленкова загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Спасателям удалось потушить огонь, в пожаре никто не пострадал. Что стало причиной – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия – устанавливается специалистами.

Ранее в Смоленске трое неизвестных избили и ограбили женщину. Пострадавшую увезли в медучреждение.