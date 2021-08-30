Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 30 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 30 августа, будет облачно, температура воздуха поднимется до +25°С, сообщили в смоленском филиале ЦГМС. Рабочая неделя в регионе начнётся с кратковременных дождей, местами возможны грозы. Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с.

Температура по области: +20°С...+25°С.

Температура в Смоленске: +21°С...+23°С.

Атмосферное давление будет падать.

Ранее «КП» писала, что горячую воду отключат на 11 улицах Смоленска 30 августа. «Квадра» проведет капитальный ремонт теплосетей.