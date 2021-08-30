В Кардымовском районе неизвестные загрязнили родник останками убитых животных. Фото: паблик «Подслушано в Кардымово» ВКонтакте.

Неизвестные загрязнили останками животных родник возле деревни Зевакино Кардымовского района. Об этом рассказал возмущённый местный житель в соцсетях.

По словам очевидца, неизвестные приехали на фургоне, номера которого смолянин не успел запомнить, и выбросили мусор на тропу возле источника. Среди отходов были останки животных, предположительно, коров. После этого автомобиль уехал в сторону Смоленска.

Автор поста намерен обратиться в правоохранительные органы и установить личности причастных к загрязнению родника.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске трое неизвестных избили и ограбили женщину. Пострадавшую увезли в медучреждение.