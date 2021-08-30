СК назначил проверку по информации о травмировании детей на детской площадке в Гагарине. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В воскресенье, 29 августа, в соцсетях появилась информация о том, что около дома №12 по улице Петра Алексеева в Гагарине упали качели. В этот момент на них катались дети.

– В результате, у одной из девочек – перелом, у другой – вывих, – написала смолянка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее «КП» писала, что в Кардымовском районе неизвестные загрязнили родник останками убитых животных. Мусор выбросили прямо возле выхода воды.