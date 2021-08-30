128 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 30 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По состоянию на 30 августа, число заражённых в Смоленской области составляет 45 398, сообщили в профильном департаменте. За прошедшие сутки диагноз подтвердился ещё у 128 смолян.

40 746 человек выздоровели с начала пандемии. Всего 1 490 смертей от коронавируса зафиксировано в регионе, 7 человек погибли за последние сутки.

Первым компонентом вакцины привиты более 256 077 жителей области. Завершили вакцинацию – более 227 404 человек.

С подтверждённым Covid-19 госпитализированы 589 смолян. 3 616 – на самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что СК назначил проверку по информации о травмировании детей на детской площадке в Гагарине. Девочки получили травмы средней тяжести, упав с качелей.