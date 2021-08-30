В Смоленске 7-летний ребёнок выпал из окна многоэтажки в Заднепровском районе. Фото: пресс-служба СУ СК по Смоленской области.

Инцидент произошёл 27 августа в Заднепровском районе.

По предварительным данным, родители 7-летнего ребёнка ушли из дома, оставив его одного на длительное время. Мальчик выпал из окна седьмого этажа, но чудом выжил. Ребёнка незамедлительно доставили в больницу, где ему в настоящее время продолжают оказывать медицинскую помощь.

По информации пресс-службы СУ СК Росиии по Смоленской области, по факту произошедшего организована проверка.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следствием будут выяснены условия воспитания и проживания ребенка, – сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что СК назначил проверку по информации о травмировании детей на детской площадке в Гагарине. Девочки получили травмы средней тяжести, упав с качелей.